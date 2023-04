Tac rotta, la nuova in viaggio da 4 anni 

Un guasto improvviso e l’unica Tac del San Martino si ferma di nuovo. Da venerdì scorso esami bloccati, i pazienti che arrivano in Pronto soccorso vengono dirottati in altre strutture con comprensibili disagi. E intanto sembra sparita dai radar della sanità la tanto attesa nuova Tac, quella costata 800mila euro e finora mai installata nel reparto di Radiologia. La Asl assicura che i lavori di sistemazione dei locali, in cui dovrà essere posizionata la nuova apparecchiatura, stanno andando avanti ma non ci sono certezze sui tempi di avvio.

Lo stop

Non è certo la prima volta che la Tac si blocca. In passato è già accaduto diverse volte, si tratta di un’apparecchiatura vecchia di dodici anni «obsoleta e che andrebbe sostituita» secondo gli esperti. venerdì scorso l’ennesimo stop a causa di un gusto; dal reparto è subito partita la segnalazione per una richiesta di intervento, ma fino a ieri il macchinario era fermo. Dalla Asl fanno sapere che «i tecnici sono già intervenuti per la riparazione e per ripristinare l’operatività, salvo imprevisti dovrebbe ripartire oggi». Condizionale d’obbligo visto che si tratta di una Tac datata. Il guasto ha portato con sé inevitabili disagi, nonostante la segnalazione, i pazienti che necessitavano di quell’esame sono stati portati ugualmente in Pronto soccorso e poi dirottati in altre strutture.

La novità

Nel reparto di radiologia intanto si sono perse le tracce della nuova Tac. A novembre scorso, dopo che il sindacato Cimo aveva sollevato il problema di quella attrezzatura acquistata nel 2019 e mai entrata in funzione, con una nota ufficiale la Asl aveva fatto sapere che «per l’installazione del nuovo macchinario a 120 strati, sono in allestimento i locali nel corpo P dell’ospedale in cui sarà trasferita la Tac ora utilizzata al Dea, che verrà sostituita dal nuovo strumento». Di fatto sono trascorsi altri quattro mesi e il San Martino continua ad andare avanti con la vecchia Tac, senza dimenticare che gli esami agli esterni sono bloccati da più tre anni.