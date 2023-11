Sarà solo un malanno di stagione ma trattandosi del Papa si è voluto fare un esame approfondito per escludere complicazioni. All'inizio della mattinata la Sala stampa della Santa Sede ha annunciato che le udienze del Santo Padre erano annullate per via di un leggero stato influenzale. Di pomeriggio si è sottoposto a una Tac che ha dato esito negativo.