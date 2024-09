Tac mobile di ultima generazione al Nostra Signora della Mercede 

Un Tac mobile e di ultimissima generazione per il Nostra Signora della Mercede. Il nuovo tomografo assiale computerizzato è già in funzione e consentirà la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del reparto di radiologia senza interrompere l’attività diagnostica. Il macchinario è collocato accanto al pronto soccorso, in modo da essere facilmente accessibile ai pazienti e al personale sanitario, ed è collegata al presidio attraverso un percorso coperto.

«Si tratta di un macchinario che non ha niente da invidiare a quelli che vengono abitualmente utilizzati all’interno dei reparti degli ospedali – sottolinea Roberto Prost, direttore della radiologia ogliastrina – questo tomografo ci consentirà di proseguire senza interruzioni l’attività ordinaria: siamo in grado di assicurare tutti gli esami 24 ore su 24, sia quelli programmati, sia gli esami esterni. Ovviamente riusciremo a gestire anche tutte le urgenze derivanti dalle necessità del Pronto soccorso e del resto dell’ospedale». Il nuovo macchinario è nettamente più performante di quello in uso ed è capace di effettuare immagini ad alta risoluzione a 160 strati, anziché a 64. Per l’inizio del prossimo anno, è previsto l’arrivo di una nuova risonanza magnetica e un nuovo angiografo.

