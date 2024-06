Tac fuoriuso e carenze in organico: vertice Asl-sindacati 

Un tavolo di confronto sulle preoccupanti criticità dei servizi sanitari a partire da quelle dell’ospedale, senza dimenticare l’assistenza sanitaria nel territorio a corto di medici di base e di turni di guardia medica spesso scoperti. Cgil, Cisl e Uil del Medio Campidano hanno incontrato il direttore della Asl Giorgio Carboni e il suo staff.

«Ci sono numerosi disservizi dovuti alla mancata operatività della Tac dell’ospedale che costringe a continue trasferte presso altri ospedali della Regione, le carenze di personale che sottopongono gli operatori sanitari della Asl a forti disagi lavorativi e costringono i pazienti del nostro territorio a migrare verso altre strutture sanitarie per potersi curare, nonché le lunghe liste d’attesa per il rilascio delle certificazioni ai pazienti più fragili delle nostre comunità, malati gravi, oncologici, bambini con disabilità da parte delle Commissioni Mediche per l’invalidità», spiegano Franco Bardi, segretario provinciale della Cgil, Loredana Zuddas, segretaria provinciale della Cisl e Guido Sarritzu della Uil. All’incontro hanno partecipato anche i consiglieri regionali del territorio Emanuele Matta, Gigi Piano e Alberto Urpi e i sindaci presidenti dei due distretti socio-sanitari della Asl. ( g. pit. )

