Tac del San Martino di nuovo fuori uso,  pazienti trasferiti  

Tac del San Martino fuori uso. L’ennesimo guasto tecnico ha mandato in tilt il macchinario e, in attesa della riparazione, tutto il territorio oristanese si ritrova priva di un servizio fondamentale. È l’ennesimo problema della sanità provinciale che si aggiunge alla carenza di personale e al pasticcio della Guardia medica, dove sono rimasti solo tre camici bianchi e a ottobre la metà dei turni è scoperta.

Radiologia

Le avvisaglie del malfunzionamento della Tac si sono avute venerdì mattina. Inizialmente si era pensato a un problema del software, poi invece è stato accertato che si era rotto un pezzo ed era necessario sostituirlo. Immediatamente dal reparto di Radiologia è partita la segnalazione, l’azienda ha già ordinato il ricambio ma saranno necessari due o tre giorni prima che si possa intervenire sulla macchina. «Adesso in tutta la provincia le Tac sono fuori uso – sottolineano dal Comitato per il diritto alla salute – quella del San Martino è guasta, a Bosa è stata smontata la vecchia e la nuova ancora non c’è. Inoltre ci sono problemi anche a San Gavino, bisogna solo augurarsi che in questi giorni nessuno stia male o abbia necessità di una Tac». Una situazione difficile anche perché la nuova apparecchiatura, acquistata nel 2019 e costata circa 700mila euro, non è mai entrata in funzione. Nei giorni scorsi la Asl ha assicurato che entro un mese sarà operativa, intanto regna il caos.

Guardie mediche

Sul cartello affisso all’ambulatorio di via Carducci c’è il calendario con le giornate da bollino rosso in Guardia medica: otto dei prossimi quindici turni sono scoperti (dall’inizio di ottobre per altri cinque giorni si è rimasti senza servizio). Il problema è dovuto al fatto che sono rimasti solo 3 medici e ovviamente con un organico così ridotto non si è in grado di garantire l’assistenza prevista. «Noi siamo stati i primi a lanciare l’allarme – ricordano dal Comitato – con 3 medici, per giunta dimissionari, non si può tenere aperto un punto di guardia. Ci chiediamo cosa succederà dal 6 novembre, quando le dimissioni saranno effettive. Non ci risulta siano state trovate soluzioni e intanto si rischia di sovraccaricare il Pronto soccorso».

