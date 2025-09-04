«Tac a pieno ritmo fino a giugno» 

La carenza di medici al San Martino è ormai da codice rosso. In alcuni reparti si sente di più come nella Radiologia territoriale dove anche la Tac a 128 strati è penalizzata. «La ben nota carenza di medici radiologi non ne consente al momento il pieno utilizzo» ha spiegato il commissario Federico Argiolas che però tiene a precisare che «nei mesi scorsi la Tac ha funzionato a pieno ritmo con 3.069 esami diagnostici eseguiti da gennaio a giugno 2025, contro le 1013 prestazioni eseguite da gennaio a dicembre 2024 – spiega in una nota – Un volume di attività che è nettamente aumentato in un anno e testimonia tutt’altro che un sottoutilizzo del macchinario». Da giugno però ci sono problemi per la strumentazione della Radiologia territoriale anche se al San Martino è presente pure la Tac nella Radiologia del corpo Dea «due strumenti nuovi e funzionanti» ripete Argiolas. Al momento però (se non in casi di particolare urgenza) le Tac per i pazienti “esterni” non sono possibili come aveva ricordato anche Giampiero Sulis, segretario territoriale del Cimo. ( v.p. )

