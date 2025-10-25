VaiOnline
Serie C.
26 ottobre 2025 alle 00:31

Tabù vittoria per la Torres 

Col Guidonia un buon punto ma la squadra non segna più 

Guidonia 0

Torres 0

Guidonia (3-5-2) : Mazzi; Mulè, Cristini, Esempio; Zappella, Sannipoli (28’ st Stefanelli), Tascone (32’ st Franchini), Santoro, Spavone (18’ st Bernadotto); Zuppel (32’ st Calì), Tessiore (18’ st Mastrantonio). In panchina Stellato, Marchioro, Calzone, Falleni, Russo. Allenatore Ginestra.

Torres (4-3-2-1) : Zaccagno; Zecca (10’ pt Fabriani), Antonelli, Idda, Mercadante; Sala, Giorico (32’ st Zambataro), Brentan; Carboni (20’ st Lunghi), Mastinu (32’ st Diakite); Musso. In panchina Marano, Scheffer, Biagetti, Di Stefano, Masala, Nunziatini, Starita, Bonin, Dumani, Diakite, Zambataro. Allenatore Pazienza.

Arbitro : Luongo di Frattamaggiore.

Note : ammoniti Carboni, Giorico, Idda e Mulè, Fabriani.

Guidonia Montecelio. Più personalità in mezzo al campo, ma il gol resta sconosciuto. Da cinque giornate. E senza reti al massimo si può pareggiare come accaduto sul campo del Guidonia Montecelio: 0-0. Un punticino che fa rima con brodino per una Torres ancora ammalata e in zona playout. La novità prevista è stata il cambio di modulo, con la difesa a quattro. Il lavoro di impostazione lo hanno fatto Giorico e Mastinu. Musso continua a prendere falli ma i difensori se la cavano senza ammonizioni. Si è rivisto Zambataro, nell’ultimo quarto d’ora.

La cronaca

Nel primo tempo meglio i rossoblù (anche 6 corner), hanno fatto la gara senza rischiare niente. All’8’ Zecca si fa male inseguendo una palla invitante ed entra Fabriani. Subito Mastinu dalla trequarti mette in mezzo per Musso che arriva di testa con un attimo di ritardo. Al 25’ filtrante di Fabriani ma nessuno lo sfrutta. Al 40’ Mercadante ruba palla e serve in area Musso il cui tiro viene contrastato da Cristini. In apertura di ripresa fallo su Musso ma l’arbitro giudica la punta in fuorigioco, anche dopo il Var. Bel riflesso di Zaccagno su incornata di Zuppel. Al 58’ cross calibrato di Mastinu però Musso colpisce di testa debolmente. All’85’ Mulè tenta la sforbiciata in mischia: alto. Bernardotto al 95’ rimette in mezzo anziché tirare: pericolo scampato.

