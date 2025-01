Tabù Pineto per la Torres 

Pineto 0

Torres 0

Pineto (4-3-3) : Tonti; Baggi (18’ st Hadziosmanovic), Ingrosso, De Santis, Borsoi; Schirone (18’ st Pellegrino), Lombardi (29’ st Amadio), Germinario; Chakir (40’ st Marrancone), Gambale (29’ st Fabrizi), Bruzzaniti. In panchina Marone, Barretta, Ienco, Giovannini, Marafini, Nebuloso, Gatto. Allenatore Tisci.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante (19’ st Fabriani); Zambataro, Giorico, Mastinu (19’ st Brentan), Guiebre (19’ st Liviero); Varela (44’ st Nanni), Fischnaller; Zamparo (11’ st Diakite). In panchina Petriccione, Casini. Allenatore Greco.

Arbitro : Marotta di Sapri.

Note : ammoniti Mercadante, Giorico.

Pineto. Ai punti meglio la Torres, ma per passare su un campo dove sono cadute spesso le grandi occorre anche un pizzico di fortuna. La squadra sassarese non l’ha avuta e quindi a Pineto è finita 0-0. Primo pareggio in un girone di ritorno in cui la squadra sassarese aveva sempre vinto. Gli abruzzesi hanno confermato di essere squadra compatta e molto reattiva nelle chiusure. Ben quattro le assenze rossoblù per infortunio: Dametto, Masala, Scotto e Zecca, che sarebbe servito alquanto, anche se Zambataro è cresciuto nella ripresa.

Cronaca

Zamparo schierato titolare converte dopo 15 secondi la prima palla in un tiro che va a lato di pochissimo. Subito dopo Varela sguscia a sinistra in area ma sul fondo lo contrasta il difensore Grosso. Al 12’ bello scatto Fischnaller a sinistra con seguente traversone, ma Zamparo conclude alto. Si vede il Pineto al 14’ con Borsoi: diagonale potente ma fuori bersaglio. Risposta rossoblù con palla a destra a Varela: tiro in corsa dall’area, devia Borsoi. Al 28’ su una palla persa a centrocampo interviene Bruzzaniti che da 30 metri prova uno spiovente che passa vicinissimo alla traversa.

Secondo tempo

Nella ripresa, al 53’, percussione di Gambale ma Mercadante di spalla impedisce che Bruzzaniti colpisca in area piccola. Iniziano i cambi. Al 67’ angolo sinistro di Liviero e incornata di Varela sul primo palo, vola il portiere. Un minuto dopo cross da destra di Zambataro, Fischnaller non riesce a girarla di testa come vorrebbe. Ancora Zambataro, ma Diakite gira debolmente. Diakite al 72’ lancia Varela, che subisce fallo ma in qualche modo resta in piedi e va anche al tiro: Tonti in uscita chiude col corpo. Al 78’ Antonelli liscia la palla e Fabrizi riesce a servire Germinario in area ma Zaccagno esce tempestivamente. Sarebbe stata una beffa immeritata.

