Tabilo, un cileno al Foro 

Roma. Alejandro Tabilo vola in semifinale. La favola del cileno nell'Atp 1000 di Roma prosegue, rinforzata da un convincente 6-3, 6-4 sul cinese Zhizhen Zhang, altro protagonista inatteso. La favola dei due fa rimuginare i più nostalgici, che sul 5-2 nel primo set espongono un applaudito striscione che recita “Guarisci presto. Forza Jannik”, ma gli under dog comunque seguiti con simpatia. Tabilo (che nella “Race to Turin” sale al 12° posto superando Djokovic) è il primo cileno in semifinale a Roma dopo Fernando Gonzalez. “Mano de pedra” arrivò al penultimo turno in riva al Tevere nel 2009 (doppio 6-3 da Nadal), due anni dopo la finale persa ancora contro Rafa (6-2, 6-2). L'ultima vittoria cilena è dello scorso Millennio: 1998 firmato Marcelo Rios, anche lui mancino, che vinse per rinuncia dello spagnolo Albert Costa, 365 giorno dopo la finale persa in tre set contro un altro spagnolo, Alex Corretja. In semifinale Tabilo avrà un autentico esame di laurea: quel Alexander Zverev che ha disarmato Taylor Fritz chiudendo 6-4, 6-3.

Il torneo entra nel vivo

Nel femminile, Aryna Sabalenka regola 6-2, 6-4 Jelena Ostapenko e si conferma prima rivale per la vittoria di Iga Swiatek. Ma oggi (ultimo incontro sul Centrale) dovrà affrontare Danielle Collins, che ha sorpreso 6-4, 6-3 Vika Azarenka. Nel secondo incontro dalle 13 sul Pietrangeli, tornano in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che inseguono la semifinale opposti a Wesley Koolhof e Nikola Mektic. Gli azzurri vogliono imitare le sorelle d'Italia Sara Errani e Jasmine Paolini, che in semifinale ci sono già, contro Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. Sul Centrale si parte con Hubert Hurkacz opposto a Tommy Paul. Non prima delle 15, ancora Polonia-Usa, stavolta al femminile, con Swiatek che vuole superare l'ostacolo Coco Gauff. Alle 19, Stefanos Tsitsipas si misurerà con l'altissimo Nicolas Jarry (201 cm), che nei giorni scorsi ha goduto del tifo sugli spalti del nonno materno Jaime, che di cognome fa Fillol e che ricorda agli italiani la conquista della prima Davis (Santiago '76), mentre la seconda fa bella mostra di se vicino al "Pietrangeli”.

Roma guarda al futuro

E si lavora al futuro del torneo. Oggi, nell'ambito di “Colazione sotto le Frecce Tricolori”, sarà presentato il progetto di riqualificazione dell'area militare golenale del Lungotevere della Vittoria, concessa in uso (a poco più di due mesi dalla firma del protocollo d'intesa) da Difesa Servizi a Sport e Salute per la realizzazione di nuovi campi da tennis, da annettere al comprensorio sportivo del Foro Italico.



RIPRODUZIONE RISERVATA