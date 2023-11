Tabellone-scandalo a Parigi 

Jannik Sinner ha salutato polemicamente Parigi. Nel torneo Atp 1000 di Bercy l’azzurro, quarta testa di serie, non ha disputato il match degli ottavi di finale con l’australiano Alex De Minaur, numero 13 del seeding, previsto alle 17,30 di ieri. Il motivo? Non un infortunio ma il volersi preservare in vista delle Atp Finals di Torino (12-19 novembre) e delle finali della Coppa Davis a Malaga (21-26 dello stesso mese).

Orari assurdi

Sinner ha esordito nel torneo mercoledì battendo 6-7(6), 7-5, 6-1 lo statunitense Mackenzie McDonald in un match programmato “non prima delle 20,30” ma iniziato diverse ore dopo per concludersi alle 2,37 del mattino. Tra doccia, massaggi e conferenza stampa l’altoatesino è andato a letto alle 5 col turno successivo in programma 12 ore dopo. Da subito l’italiano aveva paventato il ritiro, decisione confermata nel pomeriggio di ieri. «Sono dispiaciuto», ha detto, «ma devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo. Le settimane a venire con le Atp Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime». Decisione appoggiata da Adriano Panatta: «Ha fatto bene. Sono orari che non esistono, devono cambiare».

Sardegna in Messico

A Cancun, nella Wta Finals, c’è un po’ di Sardegna. Nel doppio è in gara Laura Siegemund, seguita dal portotorrese Antonio Zucca, suo coach e fidanzato. La tedesca, con la russa Vera Zvonareva, ha esordito battendo 6-3, 6-7(6), 10-5 le ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova e ha perso 6-4, 6-2 il secondo match contro la canadese Gabriela Dabrowski e l’australiana Erin Routliffe. Ora la sfida alle statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula per qualificarsi in semifinale.

Porcu e Pezzulla

La 13esima edizione dell’Orange Cup va a Nicola Porcu e Alessandra Pezzulla. L’alfiere del Tc Cagliari e la portacolori del Ct Decimomannu si sono aggiudicati l’Open che ha visto 108 tennisti affrontarsi sui campi del Poggio Sport Village. Porcu, numero 2 del seeding, ha regolato 6-4, 6-2 in finale Jaume Pla Malfeito, spagnolo tesserato per il circolo organizzatore e prima testa di serie. Pezzulla ha confermato i pronostici imponendosi 7-6(6), 6-2 in finale su Francesca Mostallino (Tc Cagliari).

