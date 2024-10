«Tabellone inadeguato, la Giunta intervenga» 

Non è necessario fare chissà quale analisi per dimostrare quanto possa essere dannosa la mancanza di collegamenti aerei adeguati per chi vive su un’Isola. Dall’ultima programmazione degli orari dei voli, in continuità territoriale tra Alghero e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, affidata a Ita Airways, emergono le falle del nuovo sistema di trasporto aereo. «È una continuità territoriale al contrario», è il commento laconico di Arnaldo Boeddu, segretario generale Filt Cgil Sardegna. «Il paradosso che i sardi del nord ovest stanno vivendo», aggiunge «è che l’abitante lombardo può arrivare in Sardegna alle 8 del mattino, mentre chi vive in una condizione di insularità con l’orario “imposto” da Ita, può raggiungere la città milanese non prima delle 11». Due i voli quotidiani prenotabili fino al 25 ottobre 2025, con partenza da Alghero alle 8.55 e alle 21.10, orari che si trascinano dietro le polemiche di chi deve raggiungere Milano per motivi di lavoro o per visite mediche.

Più volte Boeddu ha chiesto un intervento della giunta regionale per ripristinare il volo delle 7 in partenza da Alghero ma ad oggi non è pervenuto alcun segnale. «Tutto questo sta comportando gravi disagi» spiega il segretario Filt Cgil «perché i residenti del nord ovest sono costretti a recarsi a Olbia per potersi imbarcare a un orario consono e rispettoso del diritto alla mobilità dei sardi. Se la Regione non dovesse convocare i vertici della compagnia Ita, per ripristinare il primo volo alle ore 7 da Alghero per Milano Linate, potrebbe configurarsi un danno sia sociale che economico».

RIPRODUZIONE RISERVATA