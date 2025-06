Tabacchificio, a breve spazio agli artigiani 

Il conto alla rovescia può partire: le attività artigianali presto potranno trovare ospitalità nell'ex tabacchificio di Arborea. Il Comune ha ottenuto un nuovo finanziamento per terminare la ristrutturazione dello storico immobile. «A seguito di partecipazione all'avviso pubblico per un bando della Regione destinato all'infrastrutturazione di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane, Arborea è risultata beneficiaria di un finanziamento di 300mila euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 16 mila euro - spiega la sindaca Manuela Pintus - grazie al quale potranno essere realizzate le opere per il recupero del corpo centrale dell'edificio». L'iter è iniziato nel 2018 con l'acquisizione dalla Regione dell'immobile. Successivamente è stato portato a termine il primo lotto con un finanziamento dell'assessorato Regionale all’Industria. «L'immobile, ristrutturato e dotato di pannelli fotovoltaici, una volta terminate le opere - spiega Pintus - sarà restituito alla comunità». ( s. p. )

