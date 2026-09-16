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Bari Sardo.
17 settembre 2026 alle 00:37

Tabaccheria convertita in banca per immigrati 

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L’hanno ribattezzato il pos del reddito. Perché, almeno secondo gli accertamenti della Guardia di finanza di Arbatax, la tabaccheria di un centro ogliastrino era stata convertita a sportello clandestino. Per i militari, l’attività commerciale era diventata un vero e proprio punto di riferimento per chi voleva trasformare in denaro contante le somme ricevute attraverso le prestazioni assistenziali. Un sistema che ruotava attorno al pos. Operazioni fittizie registrate come acquisti: la tabaccheria faceva figurare operazioni di vendita di beni inesistenti. Il cliente utilizzava la propria carta, effettuava la transazione e subito dopo riceveva contanti, con una percentuale trattenuta dal titolare (l’ipotesi è che le commissioni superino i 20mila euro). Una sorta di bancomat parallelo, secondo gli investigatori. Una decina di persone, con una certa regolarità, si sarebbero presentate per effettuare numerose operazioni elettroniche. Gli investigatori hanno così acceso i riflettori sull’attività, incrociando dati fiscali, documentazione contabile e transazioni effettuate attraverso i sistemi di pagamento degli ultimi cinque anni. Il risultato della verifica è pesante: oltre 760mila euro di ricavi sottratti al Fisco, secondo le contestazioni formulate al termine dell’attività ispettiva di verifica fiscale condotta dal personale guidato dal comandante Leonardo Di Blasi. (ro. se.)

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