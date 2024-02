Tabaccaio picchiato e rapinato a Pirri, puniti i due responsabili 

Uno ha patteggiato due anni e otto mesi, l’altro è stato condannato a 4 anni di carcere al termine del processo in abbreviato. Manuel Lacatus, 22 anni di origini rumene, e l’ex pugile russo Alexander Kapitonov, 28 anni, sono stati ritenuti responsabili della rapina, con aggressione, al tabaccaio di via Riva Villasanta a Pirri, avvenuta nell’agosto dello scorso anno.

Difesi dagli avvocati Riccardo Floris (Lacatus) e Marco Lisu (Kapitonov), i due imputati arrestati dalla Squadra Mobile hanno scelto davanti al giudice strade differenti. Il primo ha scelto di patteggiare, mentre il secondo – su cui pendeva un’accusa più pesante a causa di una recidiva specifica – ha scelto di essere giudicato con l’abbreviato. I due – stando alla ricostruzione dell’accusa – prima della rapina al tabaccaio (picchiato con ferocia e senza alcun motivo, non avendo opposto resistenza), erano stati identificati e arrestati dalla speciale sezione antiprapine.

Ieri mattina si è chiuso il processo per entrambi davanti alla giudice Manuela Anzani che ha accolto le richieste del pm Gaetano Porcu: patteggiamento a due anni e 8 mesi per Lacatus e condanna a 4 anni per Kapitonov.

RIPRODUZIONE RISERVATA