Tabaccaio pestato e rapinato: due in cella 

Una violenza inaudita e gratuita: perché Daniel Deplano, il tabaccaio 41enne vittima della rapina di martedì scorso, non ha reagito, rimanendo in un angolo del locale davanti all’azione dei due banditi. E i malviventi hanno ora un nome e un cognome: Alexander Kapitonov, 28 anni, ex pugile russo con un passato nei servizi militari speciali del suo Paese e una lunga scia di precedenti, e Manuel Lacatus, 22 anni rumeno, sono stati fermati dalla Squadra Mobile con l’accusa di rapina aggravata in concorso e accompagnati in carcere a Uta. Non solo: è probabile che siano gli autori anche del furto nella sala slot di via Peretti, denunciato ai carabinieri, avvenuto un’ora e mezza prima dell’incursione nella tabaccheria di via Riva Villasanta. Le immagini del sistema di videosorveglianza sarebbero abbastanza chiare. Su questo sono in corso gli ultimi accertamenti da parte degli agenti della Mobile e dei militari della stazione di Sant’Avendrace e del nucleo investigativo provinciale.

L’auto

Tra oggi e domani ci sarà l’interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo disposto al termine delle indagini svolte in costante contatto con il pm Andrea Vacca. I due sono difesi dagli avvocati Marco Lisu e Giuseppe Sideri. Gli investigatori della sezione reati contro il patrimonio e dei Falchi della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, sono arrivati a Kapitonov e Lacatus grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza e all’auto usata per la rapina. Le immagini, ma anche le testimonianze raccolte subito dopo il colpo, hanno permesso di risalire alla Peugeot 208 utilizzata per la fuga. Vettura rubata a Oristano qualche mese prima e ritrovata poi a Sant’Elia dagli agenti delle volanti. E proprio seguendo gli spostamenti dell’auto, tra Cagliari e Villasimius, i poliziotti della Mobile alla fine hanno fermato i due.

Il sequestro

La perquisizione ha permesso di recuperare i berretti da baseball usati durante la rapina. Kapitonov – sarebbe stato lui a picchiare il tabaccaio nonostante non abbia reagito – aveva con sé anche un coltello e per questo è stato denunciato (anche per ricettazione dell'auto). Non solo: gli agenti nella vettura hanno trovato due passamontagna e arnesi da scasso (il piede di porco sarebbe quello usato per forzare la serranda della sala slot per poi portare via un migliaio di euro). Questo fa pensare che i due avessero in programma altre incursioni e dunque sono stati fermati in tempo. Intanto la vittima della rapina al “Tabacchi di su” sta meglio ma ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma cranico.

Il passato

Kapitonov, arrivato a Cagliari da ragazzo, ha avuto un buon trascorso da pugile ed è rientrato in Russia per svolgere un periodo da militare nei servizi speciali. Poi ha collezionato una lunga scia di precedenti, finendo in mezzo a diverse inchieste per rapina, spaccio, porto d’armi. In un’indagine è emerso che svolgeva il ruolo di riscossione crediti per una banda. E nel 2018, con un complice, aveva rapinato la tabaccheria di viale Trieste.

