Tabaccai vittime di truffe online 

Almeno cinquanta denunce nelle ultime settimane, una vera escalation di raggiri online che stanno costando centinaia di migliaia di euro a privati, banche e Poste Italiane. Il nuovo “protocollo” operativo degli hacker denunciati alla Procura di Tempio va ben oltre il phishing, ossia la frode messa a segno attraverso la rete Internet o la rete telefonica con un messaggio che invita il malcapitato a cliccare su un link o a fornire dati personali, come le credenziali per un sito o le coordinate bancarie. Adesso, la vittima non abbocca al messaggio ingannevole, ma parla al telefono con i truffatori e li porta direttamente, e inconsapevolmente, al risultato. Spesso con l’ausilio di sistemi che paralizzano tutte le contromisure, ad esempio gli alert informatici che vengono intercettati e bloccati prima che possano arrivare a destinazione e mettere fuori combattimento i pirati del web. I pm di Tempio si stanno occupando per la prima volta anche di raggiri studiati per colpire specifiche categorie di commercianti o professionisti.

Tabaccherie nel mirino

I titolari di alcune tabaccherie galluresi, Olbia e Tempio, sono finiti nella rete di una banda di hacker bene organizzata. La condotta dei truffatori consiste nel contattare telefonicamente l’esercizio, presentandosi come referente Sisal e comunicando che da un controllo (effettuato a livello centrale) risulta necessario e urgente procedere a una revisione del software del terminale utilizzato per eseguire le giocate. Tutto avviene telefonicamente e la vittima viene invitata dal sedicente tecnico Sisal ad accedere a una sezione dedicata alle ricariche. Il tabaccaio fornisce a quel punt dei codici da inserire per completare l’operazione. Per rendere ancora più convincenti le richieste di aggiornamento del sistema, altre persone chiamano la vittima o inviano messaggi apparentemente tecnici su WhatsApp. In Gallura le tabaccherie prese di mira hanno visto i loro conti correnti online alleggeriti anche di 25mila euro.

Pago e perdo

La truffa online combinata, messaggio con un link più telefonata, sta mietendo decine vittime. La comunicazione de dati agli hacker, anche per il semplice pagamento di acquisti online, ha reso possibili prelievi illeciti sui conti per somme molto alte. Oltre centomila euro sono stati sottratti a un professionista di Olbia, centocinquantamila euro a una commerciante tempiese. Ed è sempre più difficile rintracciare gli hacker.

