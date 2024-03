Tabaccai rapinati sotto casa 

Fulminea rapina a Monserrato: due banditi hanno spintonato e aggredito i titolari di una tabaccheria subito dopo la chiusura dell’attività. Dopo le minacce, hanno strappato una busta col bottino dell’incasso della sera: si parla di duemila euro. Immediate le indagini portate avanti dai carabinieri della stazione di Monserrato e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Quartu. Il sospetto è che si tratti di qualche giovane sbandato. Sotto esame le immagini di alcune telecamere private e del Comune, piazzate nelle vicinanze del luogo dell’aggressione.

La paura

La rapina è avvenuta mercoledì in tarda serata, dopo la chiusura della tabaccheria “Cambula”. Abbassata la serranda, i due gestori, marito e moglie di 83 e 73 anni, si sono diretti a casa con l’incasso. Probabilmente i malviventi erano appostati vicino all’attività e li hanno sorpresi alle spalle. Quando i due sono arrivati a casa, sono improvvisamente comparsi i malviventi, quasi certamente due: non è escluso che una terza persona fosse poco distante per eventualmente dare l’allarme. I titolari della tabaccheria sono stati aggrediti e derubati.

L’allarme

Sotto choc le vittime si sono rivolti subito ai carabinieri, con la centrale operativa che ha inviato sul posto la pattuglia più vicina, impegnata in un servizio di prevenzione nel centro abitato. Le vittime, sotto choco e impaurite, hanno raccontato l’accaduto facendo scattare così le indagini, andate avanti per tutta la notte e per l’intera giornata di ieri. Sono state svolte anche delle perquisizioni. I carabinieri che agiscono al comando dei capitani Michele Cerri, comandante della compagnia di Quartu, e Ignazio Cabras, comandante del Nucleo operativo radiomobile e dal luogotenente Pierpaolo Sabiu della locale stazione, hanno prima effettuato un sopralluogo sul luogo della rapina, poi avviato le ricerche anche a caccia di qualche testimonianza che potrebbe tornare utile nell’economia delle stese indagini.

Nessun ferito

Per fortuna i due commercianti non hanno riportato ferite. Nessuno si sarebbe accorto di nulla. Da qui la ricerca di eventuali video delle telecamere che potrebbero aver inquadrato i malviventi durante il tragitto dalla tabaccheria a casa delle vittime. Non è dato a sapere se i malviventi si siano presentati a volto coperto. Non erano comunque armati. La notizia della rapina ha fatto il giro di Monserrato: in tanti hanno commentato preoccupati il nuovo fatto di cronaca nera. La presenza di diverse telecamere in quasi tutto l’abitato, piazzate dal Comune, hanno finora favorito la soluzione di diverse indagini legate anche ad aggressioni, furti su auto e anche qualche incendio.

