“Syrbon trophy” fra natura e archeologia 

Tutto pronto per la trentesima edizione del “Syrbon trophy”, manifestazione organizzata dall’associazione archeologica Iloi, in programma domenica. L’importante iniziativa organizzata ormai da anni a Sedilo consiste in una gara di trekking a squadre, e richiama il cinghiale sardo.

Le squadre si sfidano seguendo un percorso a tappe con orientamento e prove in aree archeologiche e ambientali. In vista della tradizionale manifestazione, il direttivo di Iloi ha comunicato alcune decisioni importanti per i partecipanti e il pubblico. Le postazioni saranno costituite da un massimo di 3 persone ciascuna e verrà data priorità ai soci tesserati 2026. Solo se il numero dei tesserati sarà insufficiente, potranno essere ammessi anche i non tesserati (il costo per la partecipazione è di 20 euro, 10 per i minori di dieci anni).

Il pranzo con un menù tipico è garantito per chi sarà presente alle postazioni, massimo tre persone, e per chi collaborerà alla preparazione e organizzazione, mentre durante la giornata sarà attivo il chiosco dell’associazione. Per la sicurezza di tutti, l’Associazione raccomanda il rispetto del regolamento e dell’area parcheggio segnalata. ( s. c. )

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