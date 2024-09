Swinton&Moore Poter pronunciare la parola eutanasia 

Un film sulla difficoltà di dire addio alla vita, sull'eutanasia, sull'amicizia al femminile, sull'incarnazione e con una grande coppia di attrici, Julianne Moore e Tilda Swinton, in perfetta forma. Tutto questo è “La Stanza Accanto”, primo film in inglese di Pedro Almodovar

Ingrid (Moore), scrittrice, e Martha (Swinton), ex reporter, da giovani erano care amiche. Non si sentono ormai da anni e si rivedono in una circostanza estrema: Martha, malata terminale di cancro, chiede a Ingrid di aiutarla nell'eutanasia. Per farlo si rifugeranno in una casa tra i monti.

Tilda Swinton: «Amo l’idea dell'eutanasia, poter prendere la propria vita in mano è un trionfo».

Julianne Moore: «Raramente vediamo una storia tra donne mature così forte e ben strutturata».

