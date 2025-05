swimtheisland, bis di castello e petrolli 

Una doppia doppietta per chiudere la tappa di San Teodoro di SwimTheIsland, il circuito di nuoto in acque libere sotto l’egida dell’Acsi. La festa di sport sulla spiaggia di La Cinta, completata dalla varie prove non competitive e alternative all’agonismo puro, ha avuto in Mattia Castello e Sara Petrolli i dominatori.

Castello, ventiseienne veneto della PadovaNuoto, ha dapprima completato l’opera iniziata sabato, aggiudicandosi la classifica combinata delle prove Short (1800) metri) e Classic (3200), poi si è imposto nella prova più impegnativa (la Long, di 6 km) e altrettanto ha fatto la 22enne trentina. Nella Long, chiusa dal vincitore (categoria J2) in 1.20’22”, secondo posto per Andrea Gruarin (M1, a 7’35”) e Davide Bergonzini (J2, a 15’38”). Nella femminile, la vincitrice ha completato la distanza in 1h35’54”, con il terzo tempo assoluto, ed è stata accompagnata sul podio da Giulia Fenu (M1, Swim in Action, a 31”) ed Emma Lochi (J2, a 8’23”).

La gara Classic è stata vinta da Mirko Rivano (J1, Acqua Sport) in 38’58” davanti a Edoardo Filippo Valente (J2, a 15”) e Matteo Musso (J2, a 1’39”). Nella femminile si è imposta Greta Guarneri (J2, Taurus Nuoto) con il 7° tempo assoluto (48’22”), davanti a Miriana Bandini (J2, staccata di 55”) e Nicole Ottoboni (J2, Nuoto Scaligero, a 3’43”).

