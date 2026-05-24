Swim the island, successo pieno 

Con circa cinquecento, tra agonisti e amatori, giunti dall’Italia e dall’estero (Stati Uniti, Iran, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Polonia e Turchia), non può che essere considerata buona la riuscita della sesta edizione sarda di SwimTheIsland. La spiaggia di San Teodoro (La Cinta) è stata la base per i nuotatori protagonisti in acque libere nel primo dei tre round del circuito dell’Acsi, valido per la Coppa Italia dell’ente di promozione e organizzato da Three Experience (con TriO Eventi e TNatura Events, supporto del Comune e patrocinio della Regione).

La Coppa Italia

Nella Short Swim di 1800 metri, sabato, doppietta della Canottieri Baldesio. Titolo maschile a Matteo Corradini (J1) che ha nuotato in 24’44” e preceduto, di 7”, Fabrizio Giaquinta (M2, Swim for Passion) e Tommaso Vismara (J1, Games Sport) di 1’47”. Tra le donne Matilde Villa (J1) in 27’14” ha preceduto di 12” Marzia Di Giovanni (M1) e Stella Spiller (J2), che aveva aperto la giornata disputando la staffetta non competitiva con il marito Andrea Guarin. Entrambi protagonisti al Mondiale Master di Singapore 2025.

Le gare di ieri

Ieri i 3200 metri hanno poi assegnato anche la “combinata” con i 1800. Sandro Tortelli (M1, Aquatic Center) ha nuotato in un tempo totale di 1h11’37”, precedendo Dario Cotroneo (M2, 1h20’07”) e Michele Garbelli (M1, Trio Eventi), totale 1h20’14”. A dominare la classifica femminile è stata Alice Seghizzi (J1, Canottieri Baldesio) con un aggregato di 1h16’50”. Nei 3200 metri i primi sono stati Matteo Tieghi (J1, Cus Ferrara) e Matilde Villa in 49’49”. Nei 6000 metri, successo di Andrea Trevisan (M1), che ha tagliato il traguardo in 1h26’51” davanti a Valeria Zucca (J1, All Together) che in 1h29’21” vinto tra le donne.

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