Swiatek regina d’Inghilterra, duro “cappotto” per Anisimova 

Londra. Una finale senza storia. Iga Swiatek ha vinto il singolare femminile di Wimbledon demolendo la statunitense Amanda Anisimova con un “cappotto” (6-0, 6-0 in 57’ di “non gioco”) che ha un solo precedente nella storia delle finali del grande Slam: Steffi Graf contro Nataša Zvereva al Roland Garros del 1988. La polacca, a lungo numero 1 Wta, incamera il sesto titolo Slam in carriera (primo a Wimbledon) e domani risalirà al n.3 della classifica: «Non ho mai nemmeno sognato di vincere questo torneo, per me era una cosa troppo elevata», ha detto. In lacrime la 23enne Anisimova, che diventa la nuova numero 7 del mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA