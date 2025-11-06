Sweat baby sweat Ma che danza! 

Appuntamento da non perdere oggi (alle 20) e domani (alle 21) alla Manifattura di viale Regina Margherita a Cagliari con la XXXI dizione del Festival FuoriMargine, progetto del Centro di Produzione di danza e arti performative della Sardegna, allestito con la direzione artistica di Momi Falchi e Giulia Muroni.

Va infatti in scena un lavoro storico del grande coreografo belga Jan Martens, “Sweat baby sweat” del 2011, che arriva per la prima volta in Sardegna offrendo un’occasione al pubblico per scoprire un lavoro iconico di uno dei più importanti artisti della scena contemporanea. “Sweat baby sweat” è un intimo e provocatorio duetto che indaga l’amore, spogliato da ogni cliché. Un uomo e una donna si intrecciano in un abbraccio prolungato, fondendo forza acrobatica e fragilità emotiva.

