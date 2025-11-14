VaiOnline
Lanusei.
15 novembre 2025 alle 00:32

Svuotano il conto a una signora 

Truffa da 120 mila euro a una pensionata: denunciati in due 

Per dare più credibilità alla vicenda sulla presunta operazione bancaria farlocca le hanno detto che di lì a poco l’avrebbero contattata anche i carabinieri. Detto, fatto. A una signora di 73 anni di Lanusei, preoccupata perché il suo conto corrente era stato minacciato da una transazione da 990 euro, l’ha chiamata tale Giuseppe, sedicente militare in forza alla compagnia di Lanusei. Anche il numero di telefono corrispondeva. Sembrava tutto vero, ma alla fine la donna, che ha eseguito gli ordini del suo interlocutore, ha effettuato tre bonifici verso conti correnti “Findomestic” per 119.800 euro ed è rimasta truffata. Così, in pochi minuti, è passata dal tentativo di bloccare una truffa da 990 a vedersi il conto svuotato. I carabinieri sono riusciti a recuperare almeno 30.800 euro. Gli altri (per ora) sono andati persi.

Il raggiro

Il fatto è successo di recente. La signora ha ricevuto un sms apparentemente inviato dalla società “Nexi”, che segnalava un’operazione bancaria di 990 euro non riconosciuta. Nel messaggio erano riportate istruzioni dettagliate per annullare la transazione, tra cui un numero di telefono da contattare. La donna, non riconoscendo l’operazione e senza valutare le possibili (gravi) conseguenze, ha chiamato il numero indicato, al quale ha risposto un presunto operatore della stessa “Nexi” che l’ha informata di una probabile frode ai suoi danni e del necessario coinvolgimento dei carabinieri per risolvere la situazione.

Dopo alcuni minuti, la vittima ha ricevuto una chiamata da un’utenza corrispondente a quella della centrale operativa di Lanusei, manipolata dai truffatori tramite lo “spoofing”, una tecnica che consiste nella falsificazione del mittente nelle comunicazioni via sms, chiamata o mail. Il sedicente carabiniere ha convinto la signora a recarsi alla filiale del Banco di Sardegna di Lanusei e a effettuare i tre bonifici urgenti verso conti correnti “Findomestic”.

Le denunce

Grazie alla tempestiva denuncia della vittima, i militari della stazione di Lanusei sono riusciti a identificare i responsabili della truffa e, d’intesa con l’autorità giudiziaria, a recuperare 30.800 euro, che verranno restituiti alla signora. Al contempo, per la maxi truffa, sono stati denunciati un 41enne e un 24enne residenti in provincia di Caserta e un 58enne napoletano.

