Svuota il frigo per strada: sanzionato 

Ancora abbandoni di rifiuti incontrollati a Villacidro, dove non si ferma la lotta contro gli incivili. Stavolta, oltre a non conferire correttamente la differenziata, hanno mal pensato di svuotare il freezer in strada, nella zona di via Iglesias. Anche questa volta la polizia municipale ha rilevato e multato il responsabile. «Le sanzioni che stiamo applicando – specifica il comandante Alessandro Corrias – sono quelle previste dal Testo unico ambientale per chi abbandona o deposita rifiuti in maniera incontrollata. Vanno da 300 a 3.000 euro. Se pagate entro 60 giorni, corrispondono a 600 euro e concludono il procedimento sanzionatorio. Se non pagate entro i termine, l'autorità competente per i reati ambientali (dunque la Provincia) emette ordinanza di ingiunzione del pagamento sollevando la sanzione a 1.200 euro».

