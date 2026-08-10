Svolte di Popoli, solo Di Fulvio precede Farris 

Il sassarese Sergio Farris sul secondo gradino del podio assoluto alla 64ª Cronoscalata Svolte di Popoli, round del Campionato Italiano Velocità Montagna Nord e Sud. L’alfiere di Abc Motors Sport, su Wolf Gb08 Mistral 1150 Turbo, ha chiuso a 23”21 dal vincitore Stefano Di Fulvio (Nova Proto 3000), dopo aver firmato il 2º miglior tempo in gara1 e il 3º in gara2. A completare il podio, Jacopo Dellamaria (Wolf). L’ottima prestazione in Abruzzo ha consentito a Farris di primeggiare nella classe E2Sc-Ss-2000. «Tornare a casa da un tracciato blasonato e impegnativo come Popoli col 2º posto assoluto è una soddisfazione immensa, di quelle che ripagano tutti i sacrifici. Abbiamo lavorato duramente col team e spinto al massimo davanti a un pubblico fantastico. Il primato di classe è il premio più grande e lo dedico al gruppo e agli sponsor, ma siamo già focalizzati sulle prossime sfide, a partire da Gubbio, per difendere ciò che abbiamo conquistato».

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