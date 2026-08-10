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11 agosto 2026 alle 00:35

Svolte di Popoli, solo Di Fulvio precede Farris 

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Il sassarese Sergio Farris sul secondo gradino del podio assoluto alla 64ª Cronoscalata Svolte di Popoli, round del Campionato Italiano Velocità Montagna Nord e Sud. L’alfiere di Abc Motors Sport, su Wolf Gb08 Mistral 1150 Turbo, ha chiuso a 23”21 dal vincitore Stefano Di Fulvio (Nova Proto 3000), dopo aver firmato il 2º miglior tempo in gara1 e il 3º in gara2. A completare il podio, Jacopo Dellamaria (Wolf). L’ottima prestazione in Abruzzo ha consentito a Farris di primeggiare nella classe E2Sc-Ss-2000. «Tornare a casa da un tracciato blasonato e impegnativo come Popoli col 2º posto assoluto è una soddisfazione immensa, di quelle che ripagano tutti i sacrifici. Abbiamo lavorato duramente col team e spinto al massimo davanti a un pubblico fantastico. Il primato di classe è il premio più grande e lo dedico al gruppo e agli sponsor, ma siamo già focalizzati sulle prossime sfide, a partire da Gubbio, per difendere ciò che abbiamo conquistato».

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