Svolta “verde”, ecco le bici elettriche 

Dopo l’auto green comunale, Isili adesso punta sulle biciclette elettriche. Esattamente dieci che verranno utilizzate in paese per la mobilità sostenibile e il rispetto per l’ambiente. Proprio per questo sono state acquistate le bici che contribuiranno al raggiungimento degli obbiettivi previsti dal progetto. Tutto questo si realizzerà grazie ad un finanziamento di circa 60mila euro assegnato dal Gal (gruppo di azione locale) Sarcidano Barbagia di Seulo.

Una somma che è stata usata anche per altri interventi come l’acquisto di climatizzatori per il museo, l’acquisto di audioguide per museo e nuraghe Is Paras, per creare un servizio igienico per disabili sempre al nuraghe e infine per l'acquisto di computer e arredi.

La consegna

Nei giorni scorsi le biciclette sono state consegnate al Comune e attendono solo di essere utilizzate da turisti e visitatori ma anche dagli stessi residenti. La modalità di utilizzo è quella del noleggio con la possibilità di prenotazione. Attraverso questo sistema di spostamento all’interno del centro abitato e non solo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Pilia intende ridurre l’impatto ambientale e migliorare così la qualità della vita offrendo un’opzione di trasporto alternativa e salutare per i cittadini.

La politica

«Attraverso questo investimento» ha detto il sindaco Luca Pilia «intendiamo incentivare la mobilità sostenibile e l’utilizzo dei mezzi elettrici nel territorio». È ancora presto per parlare di un vero e proprio bike sharing (il servizio di mobilità che permette di noleggiare biciclette per brevi spostamenti urbani) ma l’amministrazione è al lavoro per dare corpo e gambe al progetto.

L’attivazione del servizio è prevista nei prossimi mesi previa installazione delle strutture necessarie. Spostamenti, tempi di utilizzo, costi e promozioni sono tutti elementi che ancora devono essere valutati e per capire al meglio come sfruttare le potenzialità di questo mezzo.

Il turismo

Ma certamente le dieci biciclette potranno essere un surplus all’offerta turistica che Isili propone. Infatti lo sport è uno degli elementi più attrattivi del paese e lo spostamento con le due ruote non è altro che un servizio in più visitatori e turisti.

Il progetto legato alle bici elettriche decollerà dopo l’approvazione del regolamento e il varo di una convenzione per la sua gestione che avverrà attraverso un applicazione sul telefonino e l’attivazione dei punti noleggio.

