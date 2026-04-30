Svolta urbanistica, sì del Consiglio 

Prima per lottizzare un terreno privato veniva richiesta una maggioranza qualificata della proprietà identificata nel 75 per cento. D’ora in avanti non sarà più così: per presentare un piano di lottizzazione omogeneo non sarà più necessario il vincolo del 75 per cento. A conti fatti, un lottizzante può presentare per il proprio comparto un’istanza agli uffici comunali e procedere con l’iter delle approvazioni. La svolta urbanistica è arrivata ieri nel Consiglio comunale di Tortolì che ha approvato modifiche sostanziali al regolamento edilizio, costola del Puc. «Abbiamo semplificato il regolamento edilizio in modo da rendere più agevole il percorso autorizzativo. Rispetto a prima - ha chiarito l’assessore comunale Fausto Mascia - non ci saranno più interpretazioni ma le nuove regole danno più certezze».

Altra modifica è quella per il verde privato previsto nei piani attuativi. Qui si potranno costruire impianti sportivi scoperti, come campi da tennis, da padel e piscine, per i quali sono consentiti locali tecnici (spogliatoi) sotterrati e aree di sosta annesse (sempre sotto suolo). Finora non era possibile. Altra novità inserita nel regolamento sono i servizi igienici autorizzati nei piani interrati degli immobili. In tutto sono state attuate 44 modifiche e 5 abrogazioni. «È stato un lavoro condotto in sinergia tra gli uffici comunali, i tecnici e i professionisti locali che, negli ultimi due anni, hanno prestato un importante contributo di conoscenza della materia urbanistica. Non mancherò di coinvolgerli su tematiche specifiche», ha detto l’assessore Mascia. (ro. se.)

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