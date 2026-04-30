VaiOnline
Tortolì.
01 maggio 2026 alle 00:20

Svolta urbanistica, sì del Consiglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prima per lottizzare un terreno privato veniva richiesta una maggioranza qualificata della proprietà identificata nel 75 per cento. D’ora in avanti non sarà più così: per presentare un piano di lottizzazione omogeneo non sarà più necessario il vincolo del 75 per cento. A conti fatti, un lottizzante può presentare per il proprio comparto un’istanza agli uffici comunali e procedere con l’iter delle approvazioni. La svolta urbanistica è arrivata ieri nel Consiglio comunale di Tortolì che ha approvato modifiche sostanziali al regolamento edilizio, costola del Puc. «Abbiamo semplificato il regolamento edilizio in modo da rendere più agevole il percorso autorizzativo. Rispetto a prima - ha chiarito l’assessore comunale Fausto Mascia - non ci saranno più interpretazioni ma le nuove regole danno più certezze».

Altra modifica è quella per il verde privato previsto nei piani attuativi. Qui si potranno costruire impianti sportivi scoperti, come campi da tennis, da padel e piscine, per i quali sono consentiti locali tecnici (spogliatoi) sotterrati e aree di sosta annesse (sempre sotto suolo). Finora non era possibile. Altra novità inserita nel regolamento sono i servizi igienici autorizzati nei piani interrati degli immobili. In tutto sono state attuate 44 modifiche e 5 abrogazioni. «È stato un lavoro condotto in sinergia tra gli uffici comunali, i tecnici e i professionisti locali che, negli ultimi due anni, hanno prestato un importante contributo di conoscenza della materia urbanistica. Non mancherò di coinvolgerli su tematiche specifiche», ha detto l’assessore Mascia. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, tra fede e turismo

l Nell’inserto
Palazzo Chigi chiede nuovi approfondimenti. Nel prossimo vertice convocati anche gli enti locali interessati

Eolico e fotovoltaico, no su tutti i fronti

Todde al tavolo del Governo per l’esame della valutazione ambientale su 30 progetti sardi 
Lorenzo Piras
Il Cimo: «Si continua a indebolire l’Arnas Brotzu»

Assunzioni di medici solo nelle “periferie” Esplode la polemica

Il dg della Sanità: stop ai concorsi nelle aree di Cagliari e Sassari 
Cristina Cossu
La storia

Addio al nubilato lungo il Cammino di Santa Barbara

La scelta di quattro amiche: è un’esperienza meravigliosa 
Stefania Piredda
Il caso

Minetti, il pg: «Andremo fino in fondo»

Verifiche con i medici. Il Colle: nessuna tensione con il ministero della Giustizia 
L’omicidio

Delitto di Ibiza, arrestato il presunto killer

Svolta nelle indagini sulla morte di Francesco Sessa, accoltellato mercoledì 
Il conflitto

Trump: «Via i nostri soldati dall’Italia»

«Non è stata d’aiuto in Iran». Nel mirino anche Germania e Spagna 