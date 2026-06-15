Svolta rosa in paese: Ilaria Farci nominata vicesindaca 

Escalaplano ha per la prima volta una donna vice sindaca: Ilaria Farci, già componente della Giunta comunale fin dall’inizio del precedente mandato, nel 2021, e ora chiamata dal sindaco Marco Lampis a ricoprire un incarico dal significato particolare anche per la storia amministrativa del paese. La nuova composizione dell’esecutivo arriva dopo alcuni cambi in squadra, seguiti alle dimissioni da assessore di Danilo Congiu. Accanto al primo cittadino lavoreranno ora Ilaria Farci, assessora e vice sindaca, Christian Farci, Antonio Lai e Mauro Locci. Il passaggio più significativo riguarda proprio la prima donna a raggiungere questo incarico a Escalaplano.

Una nomina che non rappresenta soltanto una redistribuzione di ruoli ma anche il riconoscimento di un percorso portato avanti con continuità, presenza e spirito di servizio. In questi anni Farci ha lavorato lontano dai riflettori, seguendo l’attività amministrativa con un impegno quotidiano e silenzioso ma concreto. «È una persona attenta, sensibile e collaborativa, sempre a disposizione per il bene della comunità», sottolinea Lampis. Per il sindaco, la scelta condivisa dal gruppo di maggioranza vuole essere anche un segnale di fiducia verso il mondo femminile e un invito a una partecipazione più ampia alla vita pubblica. «L’apporto delle donne, la loro sensibilità e il loro impegno sono indispensabili in ogni gruppo di amministratori locali e ovunque si decida della cosa pubblica», afferma Lampis. Uno sguardo, infine, al futuro: il sindaco auspica che Farci faccia parte anche del prossimo gruppo chiamato a proporsi per l’amministrazione del paese, insieme a una presenza femminile sempre più ampia.

RIPRODUZIONE RISERVATA