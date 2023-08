Svolta Pnrr con cantieri milionari 

La parte burocratica, quella della programmazione, è quasi completata. Adesso arriva il difficile: trasformare in cantieri i progetti sulla carta. Sarà un autunno di ruspe e cartelli di lavori in corso quello oristanese: a due anni dalla pioggia di risorse, il Piano nazionale di ripresa e resilienza entra nel vivo. Gli uffici di piazza Eleonora nelle ultime settimane hanno fatto i salti mortali per rispettare le scadenze del rigido cronoprogramma, ma il dirigente del settore Lavori Pubblici Alberto Soddu assicura: «Siamo a buon punto».

Le risorse

La carne al fuoco è tanta: tra il Piano di rigenerazione urbana, che mette a correre 31 milioni di euro (di cui 20 stanziati direttamente dal governo) e il Pinqua, Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, che ne assegnati altri 15, il totale è di circa 46 milioni di euro destinati a cambiare il volto della città. Un cambiamento che dovrebbe iniziare a dare i suoi frutti tra qualche mese. «Per quanto riguarda la prima misura, che prevedeva la scadenza del 31 luglio per la firma dei contratti, è stata concessa una proroga al 30 settembre, ma sono già state avviate tutte le procedure di gara e aggiudicata la quasi totalità dei lavori» spiega Soddu. Se si considera che dalla firma dei contratti all’avvio dei cantieri dovrebbero passare al massimo 45 giorni, significa che il rientro dalle vacanze estive sarà foriero di novità.

I cantieri

Scorrendo l’albo pretorio del Comune è facile imbattersi in una delle tante determine di aggiudicazione dei lavori. L’ultima in ordine di tempo riguarda la rigenerazione delle connessioni urbane e ambientali del quartiere Erp Sacro Cuore: un milione 900mila euro per la riqualificazione degli spazi pubblici esistenti nell’area, caratterizzata dalla presenza di numerosi edifici destinati all’edilizia residenziale pubblica. In settimana è stato affidato anche il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile di Torregrande; l’intervento da un milione 800mila euro sarà eseguito dal Consorzio Stabile Opera di Roma. Solo pochi giorni prima erano stati appaltati anche i lavori di riqualificazione urbana del centro storico. «Ci sono, poi, le opere già avviate - osserva Soddu - come quella di piazza Manno e del teatro Garau». Parallelamente procedono spediti i progetti del Pinqua. «In questo caso - fa sapere il dirigente - la scadenza era legata al solo avvio della procedura di gara entro il 30 giungo, ed è stata rispettata». Appalto chiuso, ad esempio, per la realizzazione della maxi pista ciclabile da tre milioni di euro che collegherà la città con le frazioni di Silì, Nuraxinieddu, Massama e Donigala: gli operai al lavoro saranno quelli della Ocram Costruzioni di Baratili San Pietro. L’impresa Edg Costruzioni System di Sassari, invece, si occuperà della realizzazione a Silì della “casa della sostenibilità”, attraverso la riconversione dell’ex asilo Esmas. L’edificio diventerà uno spazio dedicato alla comunità sostenibile del quartiere e all’accoglienza di soggetti svantaggiati.

L’iter

«Ci sono procedure già in stato avanzato - conclude il dirigente del settore Lavori Pubblici - a Torangius, ad esempio, siamo prossimi alla consegna dei lavori per i primi due lotti relativi alla futura cittadella sportiva. In via Alghero, invece, grazie all’intervento di riqualificazione degli alloggi popolari, riusciremo a risolvere definitivamente il problema degli scantinati, ancora occupati dai materiali edili dell’impresa costruttrice e mai assegnati ai residenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA