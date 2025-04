Svolta per il riordino fondiario  

Un risultato atteso da quarant’anni. Per Marrubiu e il Terralbese un passo avanti decisivo per il completamento del riordino fondiario. Grande soddisfazione per la disposizione normativa approvata in Regione, che dà la possibilità di sgravare centinaia di ettari di terra e spianare la strada anche agli altri riordini ancora aperti. «Siamo orgogliosi di questo traguardo – commenta il sindaco Luca Corrias - segna un momento storico per il paese e tutto il territorio».

La svolta

Dopo anni di incertezze e blocchi burocratici, «si apre una nuova fase operativa per i nostri cittadini e il mondo agricolo – aggiunge – Ora guardiamo al futuro con fiducia perché presto avremo un territorio più ordinato, valorizzato e pronto a cogliere nuove opportunità di sviluppo». Fondamentale è stato il gioco di squadra fra la struttura dell’assessorato regionale all’Agricoltura, il consigliere regionale Emanuele Cera, il presidente del Consorzio di Bonifica Carlo Corrias. «Siamo molto soddisfati perché questo corposo riordino interessa 1.800 ettari di territorio – osserva Carlo Corrias – coinvolge 1.200 proprietari e consente di assegnare la continuità dei titoli ma soprattutto l’accorpamento delle aziende. Chi deteneva tanti piccoli appezzamenti ora si ritrova ad averne uno per una agricoltura più razionale».

Il percorso

«Nel 2023 in Consiglio regionale la maggioranza approvò una norma fondamentale, inserita nel collegato alla finanziaria dopo che per decenni non si riusciva a trovare una soluzione – spiega il consigliere regionale Emanuele Cera – Decidemmo di tentare la strada della normativa in materia di usi civici che ha finalmente consentito di avviare l’iter tecnico amministrativo necessario per regolarizzare una situazione che da quasi mezzo secolo attendeva una soluzione». Passaggio decisivo. «Ora possiamo guardare con fiducia alla conclusione di un processo che porterà chiarezza sotto il profilo catastale e del diritto di proprietà, dando certezza e a cittadini e imprenditori agricoli». Un plauso arriva anche dal presidente provinciale di Coldiretti, Paolo Corrias. «Questo riordino consente una agricoltura redditizia e senza polverizzazione, più organizzata ed efficiente. Anche per futuri sviluppi, Coldiretti sarà accanto al Consorzio e a tutte le figure coinvolte».

