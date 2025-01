Svolta per i pendolari: due nuovi treni in servizio da domani  

Importanti novità nel sistema dei trasporti locali per il Parteolla. Da domani scatteranno i nuovi orari nei collegamenti ferroviari e nelle corse dei pullman. «Una decisione che arriva dopo mesi di monitoraggi e analisi delle esigenze degli utenti – comunica la direzione dell’Arst – le novità interessano tutti i mezzi di trasporto: autobus, treni e metrotranvia in tutta la tratta Monserrato Isili».

Per il Parteolla le principali novità riguardano l’introduzione di due nuove corse dei treni: la prima con partenza da Monserrato-San Gottardo alle 15:15 e arrivo a Soleminis alle 15:33 e a Dolianova alle 15:40. La seconda, in partenza da Dolianova alle 16.17 e arrivo a Soleminis alle 16:24 e a San Gottardo alle 16.40. Per quanto riguarda i pullman, sarà anticipata alle 7 la corsa Serdiana-Cagliari delle 7:15 e posticipata alle 7:10 la corsa Dolianova Cagliari per il Brotzu. Previsto inoltre l’anticipo alle 6:13 della corsa Sant’Andrea-Frius-Cagliari e l’inserimento di alcuni minuti per la salita dei passeggeri nelle corse n.2-4-8-10-12 e 18 alle fermate di Dolianova (Municipio) e Serdiana (via Dante).

Cauto il commento del Comitato dei pendolari del Parteolla che nei mesi scorsi ha segnalato a più riprese alcuni disservizi. «Da una prima lettura rileviamo alcune criticità – commenta la portavoce Elisabetta Caredda – l’unica corsa (quella dei lavoratori) che partiva da Dolianova alle 6:42 è stata praticamente soppressa e sostituita con quella delle 7:10 per il Brotzu. Valuteremo nei prossimi giorni se le novità riusciranno a soddisfare le esigenze degli utenti». (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA