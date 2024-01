Svolta nell’inchiesta sui lavori fantasma 

Opera bloccata da tempo e inchiesta ancora in corso. Al centro dell’attenzione degli inquirenti c’è il progetto sul canale di S’Aladerru di cui a Bosa si parla ormai da vent’anni. Da quando, cioè, arrivarono i finanziamenti per porre rimedio alle alluvioni che periodicamente inondano la città. Otto gli indagati nel fascicolo per falso e interruzione di pubblico servizio aperto dal procuratore Paolo De Falco e dal sostituto Armando Mammone.

Gli indagati

Raggiunto da un avviso di garanzia, il sindaco Piero Casula (difeso dall’avvocato Guido Manca Bitti) si limita a dire: «Ho agito sempre nell’interesse dai miei concittadini e di Bosa. Ho rispetto del lavoro della magistratura e attendo l’esito delle indagini». Sotto inchiesta anche le componenti della Giunta Maria Giovanna Campus, Paola Pintus e Maura Marongiu, la consigliera di maggioranza Carmen Mariani e il commissario ad acta nominato dalla Regione Carlo Corrias (assistiti dall’avvocato Roberto Nati); ancora, il vicesindaco Federico Ledda e la consigliera di opposizione Claudia Mastinu (difesa dall’avvocato Sergio Milia). Quest’ultima è fra i quattro consiglieri (su cinque) di opposizione ad aver firmato l’esposto dal quale parte l’inchiesta della Procura oristanese. Nel documento si contestava l’operato dell’amministrazione. Ma a richiamare l’attenzione degli inquirenti è il blocco del progetto che negli anni ha subito numerosi stop. A partire dal 2009 ogni volta che l'argomento fa capolino in Consiglio, per il voto definitivo, non si arriva mai al numero legale. C’è sempre chi è costretto a uscire dall’aula perché legato da vincoli familiari: o con i proprietari dei terreni interessati e quelli limitrofi, o con qualcuno coinvolto nella progettazione. E così si arriva fino allo scorso dicembre con l’ennesimo blocco dopo la decisione di revocare in autotutela l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’infrastruttura.

Il canale tombato

Sul canale tombato di via Lamarmora si scaricano le acque del Rio S’Aladerru, del Rio Codulanu. La sezione non riesce a ricevere tutta l’acqua, e in caso di temporali forti, esonda nelle zone alte. Così l’acqua scorre lungo le strade e allaga subito il centro, per poi defluire lentamente. Intanto residenti, commercianti e titolari dei locali sono costretti a spalare fango, passare lo straccio e scoperchiare tombini. Per poi fare il conto dei danni. La soluzione c’è. Ma pure un grosso problema. Per il progetto per la sistemazione dei corsi d’acqua, approvato dalla Giunta Casula fin dal 2010 e portato a più riprese in Consiglio comunale, a causa delle incompatibilità (parentele o affinità con proprietari e progettisti) mancava sempre il numero legale. Nelle tavole redatte dai tecnici è prevista la realizzazione di un nuovo canale che intercetterebbe il Rio S'Aladerru e devierebbe una parte del corso d’acqua: non sarebbe la fine delle esondazioni, ma il lavoro contribuirebbe a ridurre l’impatto delle piogge. ( p. m. )

