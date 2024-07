Svolta nell’inchiesta: Francesca uccisa sul divano di casa 

L’esame con il luminol ha confermato i sospetti degli inquirenti. Francesca Deidda è stata uccisa sul divano di casa. E il suo assassino, secondo le tracce biologiche rinvenute ieri dai carabinieri del Ris nell’abitazione di via Monastir a San Sperate, ha cercato (invano) di far sparire ogni prova. In questo senso si aggrava la posizione del marito, Igor Sollai, l’autotrasportatore di 43 anni di Assemini, da tre settimane in carcere con l’accusa di aver ucciso la moglie e di aver nascosto il cadavere. Adesso si resta in attesa della comparazione del Dna.

Sollai sino a oggi si è sempre dichiarato innocente, ha sostenuto di non aver presentato denuncia di scomparsa della moglie perché il loro rapporto era in crisi e Francesca si era allontanata da casa volontariamente, di non avere niente a che fare con la morte della donna.

L’accusa

Le tracce rinvenute dal Ris sembrano smentire queste parole e confermare le ipotesi degli inquirenti, convinti che Francesca sia stata uccisa nel soggiorno di casa, poi rinchiusa in un borsone sportivo e trasportata con la sua auto a San Priamo, in territorio di San Vito, nel Sarrabus, vicino al ponte sul rio Picocca lungo la vecchia Orientale, dove è stata ritrovata dai carabinieri grazie all’aiuto di cani addestrati. Proprio la zona dove attorno al 10 maggio, data a partire dalla quale le colleghe di Francesca Deidda non hanno più avuto notizie dell’amica, le celle telefoniche e i navigatori satellitari hanno segnalato la presenza degli apparecchi in uso a Igor Sollai.

L’inchiesta

Il pubblico ministero Marco Cocco, titolare dell’inchiesta affidata ai carabinieri della Compagnia di Iglesias e del Comando provinciale di Cagliari, resta in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio sulle tracce biologiche (non soltanto sangue) rinvenute mercoledì nell’auto della donna (che il marito dopo la sparizione aveva venduto premurandosi di suggerire all’ignaro compratore di provvedere a un’accurata igienizzazione dei sedili) e ieri nella casa di San Sperate (il divano che Igor Sollai aveva messo in vendita su Internet ma che è rimasto lì, muto testimone del delitto secondo gli inquirenti, e altri reperti).

L’autopsia, prevista per il 29 luglio, dovrebbe completare il quadro finale, anche se i primi esiti della tac effettuata sul borsone ritrovato a Sa Picocca hanno escluso la presenza di lame e proiettili: Francesca potrebbe essere stata colpita più volte con estrema violenza sulla testa.

I rilievi

Addosso la tuta bianca, nelle mani i guanti, ai piedi i calzari, nelle valigette apparecchiature modernissime e sofisticate: gli accertamenti dei carabinieri del Ris nell’abitazione di San Sperate sono cominciati ieri alle 9,20 e sono durati oltre sette ore. Erano presenti l'avvocato Carlo Demurtas che difende Igor Sollai, l'avvocato Gianfranco Piscitelli con la criminologa Simona Ledda per conto di Andrea Deidda, fratello della vittima.

Scandagliata tutta la casa, anche la cucina, il bagno con la lavatrice, soprattutto il soggiorno. E quel divano positivo al luminol.

«Adesso ci aspettiamo solo una confessione - ha dichiarato l'avvocato Piscitelli al termine dei rilievi del Ris - c'è poco da continuare a negare. I carabinieri hanno portato via pacchi neri, il quadro indiziario secondo me adesso è chiaro».

Oggi l’avvocato Demurtas tornerà in carcere a Uta per parlare con Igor Sollai: «Ci confronteremo con il nostro assistito sugli ultimi elementi emersi».

