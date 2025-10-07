Svolta nel giallo di Formentera: «Luisa non è stata uccisa» Rimesso in libertà il compagno 

Formentera . Luisa Asteggiano, la 45enne ritrovata senza vita domenica nella sua casa Es Pujols, a Formentera, «non è morta per un evento violento». Questo il referto dell’autopsia, confermato dalla Guardia Civil, in attesa di altri risultati delle analisi disposte per «determinare le cause della morte». Alla luce di questo esito, il compagno della donna, Ivan Sauna – 51 anni, originario di Busto Arsizio e residente nell’isola da anni – è stato scarcerato dopo l’udienza di convalida che si è tenuta davanti al giudice della prima sezione del Tribunale di Ibiza.

L’affido negato

«Luisa è morta per cause naturali», ma «era molto depressa perché da oltre un anno le era stato tolto l’affido del figlio e non riusciva a vederlo», ha dichiarato Michele Tortorici, il legale di Ivan Sauna. Segnala «la forte depressione» come fattore scatenante, che l’aveva colpita «da quando era stata allontanata dal figlio» oggi 15enne, nato da un precedente matrimonio con un italiano. «L’ex marito le aveva fatto togliere l’affido per andare a vivere con il figlio nella sua casa a Ibiza», racconta Tortorici, che è stato il legale di Luisa Asteggiano nella causa. «Luisa aveva già subito un grosso incidente dal quale non si era mai del tutto ripresa. Ma, senza il figlio, è precipitata nella depressione. Era dimagrita molto, non mangiava più, beveva, aveva difficoltà motorie».

«Sono innocente»

Secondo il legale, anche i lividi che sarebbero stati rinvenuti sul corpo della donna erano pregressi. «Ivan non le avrebbe mai fatto del male. L’aveva accolta in casa quando Luisa non aveva un tetto sotto cui dormire. Per cui è stata del tutto irragionevole la sua detenzione», aggiunge l’avvocato. Nella notte fra sabato e domenica, Ivan Sauna era in casa con Luisa, ma dormiva sul divano. Secondo quanto ha raccontato all’autorità giudiziaria, quando si è svegliato domenica intorno alle 7,30 e ha trovato Luisa morta a terra, è rimasto sotto choc e, preso dal panico, ha telefonato a un’amica comune. Assieme hanno poi chiamato il servizio di emergenza. «Non so cosa sia accaduto», ha dichiarato Ivan Sauna, proclamando la sua innocenza.Interrogato, l’uomo era stato poi sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, in attesa dei risultati dell’autopsia. La difesa di Ivan Sauna, noto nell’isola per aver gestito un’agenzia per l’affitto di alloggi turistici a Ibiza e Formentera, aveva avvisato che le ferite sul corpo della donna erano «compatibili con un incidente domestico».

Lividi del giorno prima

Ieri, dopo i risultati dell’autopsia, è tornato in libertà. L’indagine resta comunque aperta in attesa dei risultati di ulteriori analisi necessarie per accertare la causa esatta del decesso. Luisa, secondo la testimonianza di alcuni amici, aveva già dei lividi il giorno prima sul viso e sul corpo. Le era stato chiesto come mai, aveva risposto che si era fatta male da sola. Sempre qualcuno della sua cerchia di amicizie, avrebbe inoltre dichiarato che a causa della sua condizione di fragilità legata all’abuso di alcol, era spesso caduta riportando lividi ed escoriazioni. Al momento, bisogna attendere i risultati degli altri esami disposti dagli inquirenti.

