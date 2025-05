Svolta in Vaticano, il Papa tende la mano al cardinale Becciu  

Vaticano. Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza il cardinale Angelo Becciu, ex sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato ed ex prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. È il primo incontro formale con il nuovo pontefice dopo il conclave a cui ha rinunciato a partecipare, adeguandosi alla volontà di Papa Francesco, che nel settembre del 2020 lo aveva privato, oltre che della carica in Curia, dei diritti del cardinalato. Un’udienza andata «molto bene», come ha raccontato il cardinale di Pattada, che però sui contenuti del colloquio non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. «Non posso dire niente altro», ha chiosato Becciu.

Le tensioni

Per giorni, prima dell’apertura del conclave, il caso Becciu era stato al centro dell’attenzione. Poi era arrivato il passo indietro del porporato: «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave, pur rimanendo convinto della mia innocenza».

Il 22 settembre si aprirà il processo d’appello sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del Palazzo di Londra, per le quali Becciu ha sempre proclamato la sua innocenza, anche se è stato in primo grado condannato nel 2023 dal tribunale di Londra. Secondo le indiscrezioni pubblicate da alcuni quotidiani, il Papa vorrebbe “studiare” le carte del processo.

Le scelte

Intanto, undici nuovi sacerdoti per la diocesi di Roma saranno ordinati da Leone XIV nella messa di sabato, alle10, nella basilica di San Pietro. Di questi, in sette si sono formati presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore. Si tratta di Marco Petrolo, destinato alla parrocchia di Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae; Enrico Maria Trusiani, che presterà servizio a Santa Maria Consolatrice; Federico Pelosio, che andrà a Santa Teresa di Calcutta; Giuseppe Terranova, destinato alla comunità dei Santi Fabiano e Venanzio; Francesco Melone, destinato a Santa Silvia; Andrea Alessi, che andrà alla Sacra Famiglia del Divino Amore; Hong Hieu Nguyen, impegnato nella parrocchia di Nostra Signora della Visitazione. Hanno invece studiato presso il Seminario Redemptoris Mater: Gabriele Di Menno Di Bucchianico, che andrà alla Gran Madre di Dio; Cody Gerard Merfalen, a San Raimondo Nonnato; Matteo Renzi, a Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella Monaca; Simone Troilo, a San Carlo da Sezze.

RIPRODUZIONE RISERVATA