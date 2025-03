Svolta di Palazzo Chigi: nei centri albanesi i migranti irregolari 

La struttura italiana di Gjader arriverà a 144 posti e ospiterà anche migranti irregolari trasferiti direttamente dall’Italia, aggiungendosi alla rete nazionale dei Centri di permanenza per il rimpatrio già esistenti. Ma la sua funzione originaria, le procedure accelerate di frontiera, resta comunque in attesa di essere riattivata, in vista delle prossime mosse dei giudici internazionali.

L’attesa del verdetto

Il centro in Albania intanto cambia pelle e si espande con il decreto approvato in Consiglio dei ministri, aspettando che la Corte di Giustizia europea si pronunci sulla questione del trattenimento dei migranti e sulle indicazioni di Paesi sicuri: una questione da mesi al centro di polemiche e tensioni dopo i pronunciamenti dei magistrati italiani, che finora hanno di fatto bocciato il progetto del governo in tema di procedure accelerate. Un’altra misura fondamentale contenuta nel provvedimento è la nuova stretta sullo ius sanguinis, la discendenza che permette di acquisire la cittadinanza: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà automaticamente cittadino italiano dalla nascita. Ma al di là del nuovo “pacchetto cittadinanza”, con il decreto tutto sembra già pronto per nuovi arrivi in Albania e il Viminale sta già programmando un primo trasferimento di questo tipo. «Questo ci consentirà di dare l’immediata riattivazione di quel centro che non viene snaturato. Anzi. Le procedure accelerate di frontiera riprenderanno al più presto», chiarisce il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per il quale «non ci saranno risorse aggiuntive per la realizzazione della struttura, il Cpr lì era già previsto», inoltre «al momento il centro è già attivo per una cinquantina di posti ed è in via di completamento per arrivare fino ad oltre 140».

Piano aggiuntivo

Neppure eventuali trasferimenti dall’Albania all’Italia, per il conseguente rimpatrio dei migranti nel proprio Paese di origine, determineranno nuove spese - sottolinea il ministro - perché «spesso i trasferimenti già avvengono attraverso collegamenti tra varie città italiane, che coprono le stesse distanze». Il provvedimento è un piano aggiuntivo a quello già previsto sui Cpr: «Ne abbiamo in cantiere cinque che entro la fine del mandato del governo saranno completati, di questi due saranno terminati a breve». Il tutto in attesa di poter dare al centro di Gjader la sua funzione originaria dedicata alle procedure accelerate di frontiera. Prima servono due step: il pronunciamento della Corte di giustizia europea, che arriverà poco prima dell’estate, e l’entrata in vigore del nuovo regolamento Ue sull’immigrazione e l’asilo nel giugno 2026.

RIPRODUZIONE RISERVATA