Svolta della Consulta: i single potranno adottare bimbi stranieri 

Roma. La Consulta apre alle adozioni di minori all’estero da parte dei single: la sentenza della Corte dichiara «costituzionalmente illegittimo» l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra quelle che possono adottare un minorenne straniero residente all’estero.

Per i giudici costituzionali l’esclusione è in contrasto con gli articoli 2 e 117 (primo comma) della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di una aspirante mamma di Firenze, ha dunque rilevato che i single sono «in astratto idonei ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso», fermo restando che spetta poi al giudice accertare l’idoneità affettiva del genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenerlo. La Consulta ha anche osservato che, davanti alla significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto ai single rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso». D’ora in poi quindi anche i single, così come avviene già per le coppie sposate, potranno richiedere l’adozione di bimbi stranieri dall’Italia.

«È un passo avanti di civiltà in assoluto», dice Romano Vaccarella, legale della professionista fiorentina, auspicando «qualche ulteriore passo avanti per quanto concerne l’adozione dei single». Il dem Alessandro Zan parla di «svolta storica» che «mette al primo posto i diritti dei minori e la libertà di autodeterminazione di ogni individuo». Per Jacopo Coghe di Pro Vita & Famiglia la sentenza «rischia seriamente di alimentare l’idea di un “diritto al figlio” per tutti, una aberrazione giuridica da scongiurare in ogni modo».

