VaiOnline
Alghero.
01 febbraio 2026 alle 01:00

«Svolta decisiva» ma l’opposizione boccia il bilancio  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per la maggioranza si tratta di «una svolta decisiva per il futuro della città», mentre per l’opposizione certifica «l’assenza di visione e di scelte coraggiose». Modi diversi di vedere il bilancio di previsione appena approvato in Consiglio comunale, una manovra da 114 milioni di euro che definisce il quadro delle scelte politiche e amministrative per il prossimo triennio. La capogruppo del Pd Gabriella Esposito valuta positivamente l’impostazione complessiva della manovra, con particolare attenzione ai settori del welfare, delle politiche sociali, dell’ambiente, della mobilità, dello sport e della cultura, considerati centrali per la coesione sociale e la qualità della vita. «Ora la sfida principale - aggiunge Esposito - è l’attuazione concreta delle previsioni di bilancio, affinché le risorse stanziate si traducano in interventi reali».

Il presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas ha sottolineato una novità significativa: per la prima volta un contributo strutturale di 100 mila euro destinato al funzionamento dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte. «È un segnale politico positivo e un atto doveroso», spiega Mulas: «Ho già chiesto con la prossima variazione di bilancio che il contributo venga almeno raddoppiato». Fratelli d’Italia e Lega, invece, bocciano il bilancio senza appello. «Questa Amministrazione non governa, galleggia e lo certificano proprio il Dup e il bilancio» commentano da FdI secondo cui mancherebbe qualsiasi politica fiscale a sostegno di famiglie e imprese. Anche Michele Pais, capogruppo Lega parla di un bilancio «incolore e insapore, privo di identità politica». Pais fa notare che non ci sono aiuti per i settori in grave difficoltà come la pesca. «Nessuna misura strutturata a contrasto della povertà. L'unico elemento degno di nota, frutto del lavoro dell'opposizione, è il bonus nascite».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il cielo è sempre più rossoblù

Cagliari show: il 4-0 al Verona vale il 12° posto. Allo stadio si scatena la festa 
l Nello sport
Maltempo

Allagamenti, buche e pioggia: nell’Isola è ancora allerta meteo

Quartu tra i Comuni più colpiti, disagi anche a Cagliari 
Roberto Carta
Il caso.

Temporali e neve creano allarme in Barbagia

Giorgio Ignazio Onano
Su Videolina un’intervista al fisico del clima

Arriveranno altri Harry, anche più violenti: «Costruiamo dove si può»

Antonello Pasini: bisogna rilocalizzare  gli insediamenti, ma facciamolo subito 
Nicola Scano
Nuovi mercati

L’ostrica sarda? Una vera perla

In 10 anni la produzione nell’Isola è passata da 5 a 300 tonnellate 
Tania Careddu
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
il racconto

Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un’era

Domenica 1 febbraio 1976, un urlo “gela” il Sant’Elia: è la fine della carriera di Rombo di Tuono 
Carlo Alberto Melis
Le storie

«Noi quartesi per scelta, mare e clima da sogno in una città accogliente»

L’ex assessore, la ristoratrice e il musicista in fuga dal caos di Bologna, Berlino e Firenze 
Giorgia Daga