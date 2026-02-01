«Svolta decisiva» ma l’opposizione boccia il bilancio  

Per la maggioranza si tratta di «una svolta decisiva per il futuro della città», mentre per l’opposizione certifica «l’assenza di visione e di scelte coraggiose». Modi diversi di vedere il bilancio di previsione appena approvato in Consiglio comunale, una manovra da 114 milioni di euro che definisce il quadro delle scelte politiche e amministrative per il prossimo triennio. La capogruppo del Pd Gabriella Esposito valuta positivamente l’impostazione complessiva della manovra, con particolare attenzione ai settori del welfare, delle politiche sociali, dell’ambiente, della mobilità, dello sport e della cultura, considerati centrali per la coesione sociale e la qualità della vita. «Ora la sfida principale - aggiunge Esposito - è l’attuazione concreta delle previsioni di bilancio, affinché le risorse stanziate si traducano in interventi reali».

Il presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas ha sottolineato una novità significativa: per la prima volta un contributo strutturale di 100 mila euro destinato al funzionamento dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte. «È un segnale politico positivo e un atto doveroso», spiega Mulas: «Ho già chiesto con la prossima variazione di bilancio che il contributo venga almeno raddoppiato». Fratelli d’Italia e Lega, invece, bocciano il bilancio senza appello. «Questa Amministrazione non governa, galleggia e lo certificano proprio il Dup e il bilancio» commentano da FdI secondo cui mancherebbe qualsiasi politica fiscale a sostegno di famiglie e imprese. Anche Michele Pais, capogruppo Lega parla di un bilancio «incolore e insapore, privo di identità politica». Pais fa notare che non ci sono aiuti per i settori in grave difficoltà come la pesca. «Nessuna misura strutturata a contrasto della povertà. L'unico elemento degno di nota, frutto del lavoro dell'opposizione, è il bonus nascite».

RIPRODUZIONE RISERVATA