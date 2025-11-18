VaiOnline
Promozione.
19 novembre 2025 alle 00:30

Svolta Cannonau, Piccarreta lascia 

Jerzu. Andrea Piccarreta si è fatto da parte. Il rapporto tra l’allenatore e il Cannonau Jerzu, decimo nel girone A di Promozione, è terminato dopo la partita pareggiata dai biancoverdi a Cagliari contro il Calcio Pirri. «Questione di stimoli sportivi», spiega il tecnico che, la scorsa stagione, ha riportato la squadra in Promozione dopo diciotto anni.

Se n’è andato da gentiluomo qual è. «A Jerzu lascio tanti amici con i quali, in questi due anni e mezzo, si è instaurato un bellissimo rapporto. Abbiamo condiviso momenti importanti e mi auguro di aver lasciato un bel ricordo di me».

Le dimissioni non sono state un fulmine a ciel sereno. Qualcosa covava già da tempo e domenica scorsa, al termine della gara finita 3-3, Piccarreta ha manifestato la propria volontà alla società presieduta da Giacomo Pilia. «Lascio una squadra che ha i mezzi per raggiungere l’obiettivo, un gruppo guidato da una persona attenta che fa sempre il bene collettivo e che sa gestire i momenti di difficoltà in maniera pacifica e serena: è Daniel Muceli, il capitano».

Il club ha affidato la panchina a Marco Piras, tecnico di comprovata esperienza ed ex, tra le altre, di Sant’Elena, Santa Giusta e Barisardo. Ieri pomeriggio il nuovo titolare della panchina biancoverde è stato presentato alla squadra e domani dirigerà il primo allenamento in vista della gara casalinga di domenica contro l’Atletico Cagliari. Su Piras parole di stima anche dal suo predecessore: «È un allenatore di esperienza che sa il fatto suo: può dare un gran contributo per raggiungere una salvezza tranquilla».

