Svolta Bagnoli, al via il piano di recupero 

Napoli. L'attesa è durata trent’anni. Ma da ieri per Bagnoli, quartiere simbolo di Napoli, ex sito industriale, emblema dell'inquinamento, di progetti annunciati e mai conclusi, sembra davvero la volta buona. Grazie ad un protocollo d'intesa firmato dalla premier Giorgia Meloni e dal commissario straordinario di Governo, Gaetano Manfredi, ci sono 1,2 miliardi di euro destinati alla rinascita dell'area.

«A Bagnoli cambieremo le cose», promette Meloni ai manifestanti del corteo di protesta e ai cittadini che aspettano risposte. Del resto, «la politica deve sfidare se stessa sugli obiettivi difficili, non su quelli facili». E Bagnoli è una sfida in discesa. Le polemiche, in parte, lo dimostrano. Mentre la premier si prende i meriti («Finora erano stati messi a disposizione 480 milioni, cioè meno di un settimo di quanto necessario»), il governatore Vincenzo De Luca incalza: «I fondi a disposizione sono di competenza regionale. Il miliardo e 200 milioni sono soldi della Campania, attribuiti il 3 agosto 2023».

RIPRODUZIONE RISERVATA