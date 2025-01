Svolta alla Sarlux: salta l’allenatore Camperi 

Marco Camperi non è più l’allenatore della Sarlux Sarroch. Lo ha comunicato nella serata di ieri la società attraverso i canali social, ponendo fine a un rapporto iniziato ad aprile 2024, poche settimane dopo una sofferta salvezza. La seconda stagione nella serie A3 di volley prosegue nello stesso modo rispetto alla scorsa stagione, quando dopo sette giornate (e sei sconfitte consecutive) il coach Marco Franchi si dimise. Stavolta due sconfitte consecutive (sei in undici partite) e il sesto posto in classifica hanno fatto maturare la decisione della società “con la massima consapevolezza e profondo rispetto”, così è scritto nella nota “per professionalità e impegno dimostrati dal coach. I risultati hanno indotto a un cambio di rotta, riconoscendo l’impegno profuso”.

Al momento non è stato comunicato il nome del sostituto, a due giorni dall’impegnativa trasferta ad Acqui Terme, contro la quarta in classifica.

Sabato scorso la Sarlux è stata battuta in casa, 3-0, dal San Giustino dopo un match non certo da incorniciare.

Camperi, prima di tornare a Crema dove risiede, ha salutato la squadra. «Ringrazio la società per il percorso che abbiamo fatto insieme», ha detto il coach «e mi spiace che i risultati non siano stati quelli attesi».

