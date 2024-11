Svolta alla Cos: salta Loi 

Tertenia. Un comunicato stringato, classico in queste situazioni, pubblicato ieri sera sul sito ufficiale della società: «La Costa Orientale Sarda comunica di avere sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra mister Francesco Loi». Poi il resto: «La società ringrazia mister Loi per il lavoro svolto in questi anni e in questo non facile inizio di stagione con professionalità, impegno e dedizione, augurando a Francesco tutto il meglio per il futuro». Infine, il sostituto: «La guida tecnica della squadra è stata affidata a mister Sebastiano Pinna».

Il clamore

Una notizia clamorosa, perché il tecnico di Loceri è un’icona della società di cui è stato ideatore e fondatore tre anni fa quando il nuovo progetto è nato tre anni fa col trasferimento a Tertenia. Nel 2018 Loi è arrivato a Muravera ottenendo il salto dall’Eccellenza alla D a suon di record. Poi in Quarta serie nelle ultime tre stagioni con la nuova denominazione ha sfiorato anche i playoff. Ora la squadra attraversa un momento davvero difficile, segnato da nove sconfitte di fila. Col cambio in panchina si spera in un’inversione di rotta. «La decisione è stata presa di comune accordo per il bene della squadra», dice il segretario Franco Palleschi, «ringraziamo Loi di cuore per tutto. Francesco, che ha sempre dato l’anima, resterà comunque nella società per portare avanti il progetto. E auguriamo al nuovo allenatore Pinna buon lavoro». Domenica la Cos è attesa sul campo dell’Olbia in uno scontro diretto delicatissimo.

