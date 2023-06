Svolta al Carbonia Il presidente Canu è pronto a lasciare 

Carbonia. È iniziata una settimana di passione per il Carbonia che potrebbe sfociare nell’arrivo di una nuova cordata alla guida della società. Il periodo che si appresta a essere decisivo è cominciato ieri di buon mattino con le voci insistenti delle dimissioni di Stefano Canu, presidente del club che milita in Eccellenza. Indiscrezioni sino a tarda sera non confermate. Ma che possa avvenire un cambio della guardia è verosimile, perché lo lascia intendere un comunicato diffuso dallo stesso dirigente riferendosi a «nuove energie». Il patron infatti spiega di essere «pronto a dare spazio e lasciare a chi ha competenze e risorse per migliorare il Carbonia».

Concetti che Canu ha precisato poi nella nota ufficiale: «Il consiglio di presidenza, preso atto della necessità di risorse dirigenziali che apportino nuovo slancio al perseguimento degli obiettivi, è disponibile a collaborare a una serena transizione garantendo la massima apertura a chiunque volesse impegnarsi seriamente». Si parla dunque senza equivoci di un passaggio di consegne. Canu aggiunge di voler fornire «agli interessati tutta la documentazione per le opportune valutazioni: il Carbonia merita di essere valorizzato con nuove energie ed entusiasmo».

Il presidente e la dirigenza ieri avrebbero avuto un incontro informale col sindaco Pietro Morittu: «L’auspicio è che il club abbia solidità», si limita a commentare il primo cittadino. Alle porte ci sarebbe una cordata locale, forse di ex dirigenti biancoblù, che spingerebbe per subentrare: da capire se con la sostituzione radicale dell’attuale dirigenza o accettando una sorta di coabitazione. La partita si gioca anche e soprattutto nella caccia agli sponsor. Di recente il Carbonia ha confermato il tecnico Diego Mingioni: con lui è arrivato in finale di coppa Italia (persa ai rigori) e in campionato si è assestato in posizioni medio alte con non pochi giovani del vivaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA