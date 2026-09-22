Svincolo sulla 554, una storia infinita 

Da quindici anni lo svincolo tra la strada statale 554 e via XXI Aprile 1991 è diventato una saga infinita: chiusure, lavori conclusi, collaudi che slittano, richieste tecniche, nuovi progetti che si sovrappongono ai precedenti. Una telenovela capace di lasciare isolata un’intera zona commerciale.

Odissea

La rampa, teoricamente, è pronta da tempo: il grosso dei lavori si è chiuso a inizio 2024, poi, verso la fine del 2025, il Comune aveva rimesso mano alla strada per alcune modifiche richieste dall'Anas. Un anno dopo, l’apertura non è mai arrivata, perché? «Aprire lo svincolo per poi richiuderlo sarebbe stato illogico», aveva spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Nonnoi, qualche mese fa. Il nuovo polo commerciale di via Giulio Cesare avrebbe infatti comportato ulteriori interventi sul tratto di strada. Da qui la decisione di collegare il polo direttamente alla 554 con una complanare che partirà dallo svincolo. Ma non si tratta di un’idea recente: la complanare era parte del vecchio progetto della “Nuova 554”, mai decollato. «L’abbiamo recuperata, era l’unica cosa buona di quel piano», racconta oggi il sindaco Tomaso Locci, che parla di «un nuovo accordo con l’Anas che prevede una progettazione unica».

Cronoprogramma

La strada sarà lunga quasi un chilometro e porterà alla nuova area commerciale, da consegnare entro i primi mesi del 2027. Secondo Locci, è una questione di ottimizzazione di tempi e costi: «I lavori saranno in larga parte coperti dal milione di euro ottenuto quest’anno dal Comune per la riqualificazione dell’area, più gli oneri delle aziende che apriranno nel polo, circa 400-500mila euro. Sono risorse che riceviamo, non fondi tolti dal bilancio». La complanare, stando alle parole del sindaco, non è solo accessibilità. «È fondamentale realizzare una bretella che permetta di entrare a Monserrato senza passare dal semaforo del cimitero. Inoltre è un tema di sicurezza: con una complanare c’è sempre un accesso per i soccorsi».

Il progetto prevede anche un anello viario verso via Casula, per poi riconnettersi alla 554, con l'obiettivo di fluidificare la circolazione attorno al nuovo polo commerciale, destinato a ospitare aziende molto frequentate e mezzi pesanti. Sulle tempistiche, Locci chiede alle attività «ancora un po’ di pazienza, in 6-8 mesi dovremmo avere tutto pronto, sarà una soluzione definitiva che renderà l'intera zona, rimasta in abbandono per oltre trent'anni, più appetibile». La pazienza degli abitanti e dei commercianti, del resto, è stata forse il filo che ha tenuto insieme questa lunga vicenda. Ora si apre un nuovo capitolo, che dovrebbe chiudersi con un intervento più ampio e strutturato.

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