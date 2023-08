Svincolo sulla 554, tornano le ruspe  

Ruspe nuovamente in azione, dopo la pausa per le vacanze estive, nello svincolo della statale 554 che porta verso via XXI Aprile. L’intervento da 130 mila euro è iniziato a giugno. Sotto servizi e allacci alla rete idrica e fognaria sono già stati realizzati, ora mancano solo la massicciata e il bitume per poter, finalmente, asfaltare la strada e migliorare così la viabilità per l’ingresso in città. Poi l’ultima parola all’Anas per concordare con il Comune l’apertura.

Una bretella importante che avvicina le numerose attività produttive e commerciali della strada cittadina che per «troppo tempo sono state danneggiate con la chiusura dello svincolo avvenuto più di dieci anni fa», afferma l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi, «si tratta di un altro obiettivo che si era prefissato questa amministrazione e che stiamo raggiungendo. A noi preme poter rendere agevole la possibilità di raggiungere le attività commerciali».

RIPRODUZIONE RISERVATA