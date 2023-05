Svincolo sulla 554, slitta il via al cantiere 

Slittano ancora di qualche giorno i tanto attesi lavori per la riapertura dello svincolo sulla 554 in via XXI Aprile 1991. Già formalmente consegnati lunedì scorso all'impresa aggiudicataria, il cantiere sarebbe dovuto partire ieri, ma bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.

Da parte sua, l’assessore dei lavori pubblici Raffaele Nonnoi assicura che «tra qualche giorno si inizia. L'impresa ha fatto tutti i rilievi necessari sul posto lunedì scorso». Il cantiere è dunque in mano alla ditta. Tutto dipenderà anche dal tempo che farà. La nuova perturbazione interessa anche Monserrato e porterà pioggia. E con la pioggia ovviamente gli operai non potranno lavorare. Ma una volta che l'intervento partirà, l’impresa, come da contratto, dovrà terminarli entro tre mesi.

Quindi, a settembre lo svincolo dovrebbe riaprire. Gli automobilisti potranno nuovamente immettersi sulla strada statale. Era chiuso ormai da una decina d’anni, causando un grosso danno alle attività commerciali presenti in zona, alcune delle quali nel corso degli anni hanno dovuto chiudere i battenti per il drastico calo degli affari. L'amministrazione guidata da Tomaso Locci è ottimista sulla rinascita della zona dal punto di vista commerciale una volta riaperto lo svincolo. Come dichiarato dall’assessore Nonnoi qualche mese fa, l’intervento prevede anche un tratto di fognatura e l'illuminazione pubblica.

