Svincolo sulla 554, residenti soddisfatti 

«Finalmente». Mentre Lello Deiana osserva il cantiere presente da due giorni in via XXI aprile 1991, non può fare a meno di tirare un sospiro di sollievo. Lui, come gli altri residenti delle vie adiacenti di cui è portavoce, aspettavano questo momento da anni.

«Vedere gli operai al lavoro è confortante. Questa strada non ha solo bisogno di essere riaperta per permettere agli automobilisti di immettersi sulla statale 554, ma anche di essere asfaltata poiché dissestata», dice. Il timore è che in corso d'opera possano esserci degli ostacoli. «Basti vedere quello che succede anche altrove, non solo a Monserrato. Siamo in Italia e quando ci sono anche enti terzi in mezzo, oltre al Comune, tutto può accadere», aggiunge. «Ci auguriamo che fili tutto liscio come l'olio, altrimenti altro che tre mesi di lavori. Però, almeno i lavori sono iniziati, quando finiranno ci sarà da brindare». (ste. lap.)

