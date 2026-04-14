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Monserrato.
15 aprile 2026 alle 00:17

Svincolo sulla 554, nuovo stop 

I lavori sono conclusi da tempo ma il raccordo è ancora chiuso 

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Neanche il 2026, almeno per il momento, è stato l’anno buono. Lo svincolo tra via XXI Aprile 1991 e la 554 è ancora chiuso. Non è una novità: era così uno, cinque e dieci anni fa. I lavori per la nuova rampa sono conclusi da tempo, perché il grosso dell’intervento è finito a febbraio 2024 e negli ultimi mesi del 2025 il Comune ha messo mano a piccole modifiche richieste dall’Anas.

Il vertice

Le parti dovevano incontrarsi a gennaio per mettere un punto, ma di inaugurazione neanche l’ombra, perché nel frattempo qualcosa è cambiato. In via Giulio Cesare sta per nascere un polo commerciale che il Comune vorrebbe connettere con la 554. Questo avverrebbe tramite una complanare alla statale, già inserita nel programma dei lavori pubblici. Ma stando così le cose, lo svincolo dev’essere adeguato. «Abbiamo raggiunto un accordo con l’Anas affinché la rampa venga prolungata, in modo da congiungersi con la nuova strada complanare, da realizzare sempre in sinergia con l’ente». Questo l’esito dell’incontro di gennaio, secondo l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Il progettista dell’opera è già stato individuato, affideremo l’incarico a brevissimo, una volta approvato il bilancio di previsione. E i lavori partiranno già quest’anno». Perché non è stato riaperto temporaneamente lo svincolo già pronto? «Avrebbe avuto poco senso riaprirlo per poi richiuderlo poco dopo».

Appello alla pazienza

Ribadisce il concetto anche il sindaco Tomaso Locci: «Chiediamo ancora un po’ di pazienza alle attività della zona: abbiamo deciso di realizzare un unico intervento per evitare di dover chiudere di nuovo in seguito. I tempi saranno rapidi e l’obiettivo è rendere accessibile e attrattiva tutta la zona commerciale esistente e futura». Secondo il primo cittadino «questo intervento aumenterà la sicurezza, e in vista dei prossimi lavori nell’area permetterà di convogliare il traffico senza passare dal semaforo». E con il finanziamento da un milione di euro ottenuto dal Comune per la riqualificazione di quell’ingresso di Monserrato, «sarà realizzato una sorta di anello viario che si svilupperà dallo svincolo della 554 fino a via Casula, passando per le nuove strutture commerciali», conclude Locci. «In questo modo si concretizzerà la rigenerazione di un’area rimasta in abbandono per oltre trent’anni».

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