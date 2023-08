Svincolo sulla 554, manca solo l’asfalto 

Sono ripresi lunedì i lavori nello svincolo della statale 554 che porta verso via XXI Aprile, ma da due giorni le ruspe sono nuovamente ferme: «Nessun allarme», assicurano dagli uffici comunali, «sono terminati gli interventi per la realizzazione del sottofondo e ora, come annunciato, il Comune deve dialogare con l’Anas e procedere così ad asfaltare insieme la strada». L’intervento da 130 mila euro, per le numerose attività produttive e commerciali della strada cittadina è iniziato a giugno, dopo oltre dieci anni di attese.

